Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (09) em baixa de 0,71%. No mercado de moedas, o Euro é negociado a R$6,02 e o Dólar Comercial a R$ 5,21. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.29s - 09-03-26.mp3
Publicado em 09 de Março de 2026 às 11:48
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