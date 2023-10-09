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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (09) em baixa de 0,48%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,45 e Dólar Comercial R$ 5,16

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 12:01

Publicado em 

09 out 2023 às 12:01
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira Crédito: B3/Divulgação
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (09) em baixa de 0,48%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,45 e Dólar Comercial R$ 5,16. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.28s - 09-10-23.mp3

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