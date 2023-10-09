Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (09) em baixa de 0,48%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,45 e Dólar Comercial R$ 5,16. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.28s - 09-10-23.mp3
Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 12:01
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta