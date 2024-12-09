Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (09) em alta de 1,03%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,41 e Dólar Comercial a R$ 6,05. Ouça Matheus Caldeiras.
CBN - Mercado Financeiro - Matheus Caldeiras - 1.05s - 09-12-24.mp3
Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 12:03
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