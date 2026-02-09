Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (09) em alta de 0,40%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,20 e Dólar Comercial a R$ 5,19. Ouça Matheus Caldeiras.
MERCADO FINANCEIRO - MATEUS CALDEIRA - 0.56s - 09-02-26.mp3
Publicado em 09 de Fevereiro de 2026 às 11:56
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta