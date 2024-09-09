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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (09) em alta de 0,15%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,21 e Dólar Comercial a R$ 5,62

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 11:57

Publicado em 

09 set 2024 às 11:57
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (09) em alta de 0,15%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,21 e Dólar Comercial a R$ 5,62. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.30s - 09-09-24.mp3

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