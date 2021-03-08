Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (08) em queda de 1,5%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,80 e Dólar Comercial a R$ 5,72. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 08-03-21
Publicado em 08 de Março de 2021 às 12:02
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