Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (08) em baixa de 0,2%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,95 e Dólar Comercial a R$ 5,48. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.30s - 08-07-24 .mp3
Publicado em 08 de Julho de 2024 às 11:59
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