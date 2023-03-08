Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (08) em alta de 1,49%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,42 e Dólar Comercial a R$ 5,14. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.09s - 08-03-23.mp3
Publicado em 08 de Março de 2023 às 12:01
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