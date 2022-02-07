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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (07) em queda de 0,31%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,05 e Dólar Comercial a R$ 5,30

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 11:59

Publicado em 

07 fev 2022 às 11:59
Bolsa de valores, mercado financeiro, Ibovespa, mercado de moedas
Mercado Financeiro Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (07) em queda de 0,31%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,05 e Dólar Comercial a R$ 5,30. Ouça Marlo Barcelos. 
MERCADO FINANCEIRO - MANHÃ - 07-02-22

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