Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (07) em queda de 0,13%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,06 e Dólar Comercial a R$ 5,06. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 0.57s - 07-11-22.mp3
Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 12:16
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta