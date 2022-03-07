Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (07) em baixa de 0,2%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,51 e Dólar Comercial a R$ 5,05. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 1.05s - 07-03-22.mp3
Publicado em 07 de Março de 2022 às 12:01
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