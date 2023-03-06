Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (06) em queda de 0,46%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,55 e Dólar Comercial a R$ 5,21. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 06-03-23.mp3
Publicado em 06 de Março de 2023 às 12:00
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