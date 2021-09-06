Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (06) em alta de 0,34%

Bolsa de Valores operando nesta segunda (06) em alta de 0,34% a 117.328 pontos. O mercado de moedas opera em queda com o Euro cotado a R$ 6,14 e Dólar Comercial a R$ 5,17. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 06-09-21.mp3
Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 13:05
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