Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (06) em alta de 0,34%. No mercado de moedas, Euro é negociado a R$ 5,95 e o Dólar Comercial a R$ 5,15. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - 1.28s - Marlo - 06-04-26.mp3
Publicado em 06 de Abril de 2026 às 12:12
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