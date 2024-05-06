Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (06) em alta de 0,22%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,47 e Dólar Comercial a R$ 5,07. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.26s - 06-05-24.mp3
Publicado em 06 de Maio de 2024 às 11:46
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta