Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (06) em 0,30%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,25 e Dólar Comercial a R$ 4,89. Ouça Matheus Caldeiras.
CBN - Mercado Financeiro - Matheus Caldeira - 0.57s - 06-11-23.mp3
Publicado em 06 de Novembro de 2023 às 12:04
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