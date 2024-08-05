Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (05) em queda de 1,6%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,35 e Dólar Comercial a R$ 5,78 . Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 05-08-24
Publicado em 05 de Agosto de 2024 às 11:59
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