Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (05) em queda de 0,74%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,02 e Dólar Comercial a R$ 5,08. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 05-07-21.mp3
Publicado em 05 de Julho de 2021 às 12:23
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