Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (05) em baixa de 1,19%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,53 e Dólar Comercial a R$ 5,24. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.09s - 05-12-22
Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 12:01
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