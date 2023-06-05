Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (05) em baixa de 0,05%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,27 e Dólar Comercial a R$ 4,92. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.15s - 05-06-23.mp3
Publicado em 05 de Junho de 2023 às 12:02
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