Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (05) em alta de 0,35%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,36 e Dólar Comercial a R$ 4,99. Ouça Matheus Caldeiras.
CBN - Mercado Financeiro - Matheus Caldeiras - 0.58s - 05-02-24
Publicado em 05 de Fevereiro de 2024 às 12:04
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