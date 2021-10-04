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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (04) em queda de 1,81%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$6,31 e Dólar Comercial a R$5,43

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 12:03

Publicado em 

04 out 2021 às 12:03
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira Crédito: B3/Divulgação
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (04) em queda de 1,81%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$6,31 e Dólar Comercial a R$5,43. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 1.08s - 04-10-21.mp3

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