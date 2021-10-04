Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (04) em queda de 1,81%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$6,31 e Dólar Comercial a R$5,43. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 1.08s - 04-10-21.mp3
Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 12:03
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