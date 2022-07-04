Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (04) em queda de 0,46%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,56 e Dólar Comercial a R$ 5,33. Ouça Marlo Barcelos.
MERCADO FINANCEIRO - 04-07-22
Publicado em 04 de Julho de 2022 às 12:05
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