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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (04) em baixa de 0,42%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,07 e Dólar Comercial a R$ 4,61

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 11:59

Publicado em 

04 abr 2022 às 11:59
Bolsa de Valores
Bolsa de Valores Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (04) em baixa de 0,42%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,07 e Dólar Comercial a R$ 4,61. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 1.04s - 04-04-22

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