Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (04) em baixa de 0,42%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,07 e Dólar Comercial a R$ 4,61. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 1.04s - 04-04-22
Publicado em 04 de Abril de 2022 às 11:59
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