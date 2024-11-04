Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (04) em alta de 1,18%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,33 e Dólar Comercial a R$ 5,80. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.20s - 04-11-24 .mp3
Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 11:59
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