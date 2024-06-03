Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (03) em queda de 0,30%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,70 e Dólar Comercial a R$ 5,23. Ouça Matheus Caldeiras.
CBN - Mercado Financeiro - 1.04s - 03-06-24.mp3
Publicado em 03 de Junho de 2024 às 11:59
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