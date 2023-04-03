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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (03) em baixa de 0,79%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,51 e Dólar Comercial a R$ 5,06

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 11:59

Publicado em 

03 abr 2023 às 11:59
Bolsa de Valores
Bolsa de Valores Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (03) em baixa de 0,79%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,51 e Dólar Comercial a R$ 5,06. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo - 1.09s - 03-04-23.mp3

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