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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (03) em alta de 0,61%

Ouça Marlo Barcelos

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 12:02

Publicado em 

03 mai 2021 às 12:02
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (03) em alta de 0,61%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,52 e Dólar Comercial a R$ 5,40, ambos em queda. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 03-05-21.mp3

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