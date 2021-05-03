Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (03) em alta de 0,61%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,52 e Dólar Comercial a R$ 5,40, ambos em queda. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 03-05-21.mp3
Publicado em 03 de Maio de 2021 às 12:02
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