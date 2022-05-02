Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (02) em queda de 1,25%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,29 e Dólar Comerciais a R$ 5,03. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 1.02s - Marlo - 02-05-22
Publicado em 02 de Maio de 2022 às 12:10
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