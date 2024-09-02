Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (02) em queda de 0,97%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,24 e Dólar Comercial a R$ 5,64. Ouça Marlo Barcelos.
CBN -Mercado Financeiro - Marlo - 1.13s - 02-09-24.mp3
Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 11:57
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