Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (02) em baixa de 0,64%. No mercado de moedas, Euro é negociado a R$ 6,09 e o Dólar Comercial operando a R$ 5,20. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.3s - 02-03-26.mp3
Publicado em 02 de Março de 2026 às 11:59
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