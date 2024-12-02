Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (02) em baixa de 0,5%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,35 e Dólar Comercial a R$ 6,05. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.22s - 02-12-24.mp3
Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 12:02
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