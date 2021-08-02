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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (02) em alta de 2,02%

Ouça as informações com o comentarista Marlo Barcelos

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 12:05

Publicado em 

02 ago 2021 às 12:05
Bolsa de valores, mercado financeiro, Ibovespa, mercado de moedas
Mercado Financeiro Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (02) em alta de 2,02%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,09 e Dólar comercial a R$ 5,13. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.06s - 02-08-21.mp3

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