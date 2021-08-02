Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (02) em alta de 2,02%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,09 e Dólar comercial a R$ 5,13. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.06s - 02-08-21.mp3
Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 12:05
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