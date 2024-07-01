Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (01) em alta de 0,83%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,99 e Dólar Comercial a R$ 5,57. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.21s - 01-07-24 .mp3
Publicado em 01 de Julho de 2024 às 11:59
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