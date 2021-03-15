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Bolsa de Valores operando nesta segunda (15) em de alta de 0,45%

Ouça Marlo Barcelos

Publicado em 15 de Março de 2021 às 12:26

Publicado em 

15 mar 2021 às 12:26
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (15) em de alta de 0,45%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,72 e Dólar Comercial a R$ 5,63. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.06s - 15-03-21

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