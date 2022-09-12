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Bolsa de Valores operando nesta segunda (12) em alta de 1,45%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,18 e Dólar Comercial a R$ 5,12

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 12:01

Publicado em 

12 set 2022 às 12:01
Mercado financeiro, bolsa de valores
Mercado financeiro, bolsa de valores Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta segunda (12) em alta de 1,45%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,18 e Dólar Comercial a R$ 5,12. Ouça Matheus Caldeiras. 
Mercado Financeiro - Matheus Caldeira - 12-09-22

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