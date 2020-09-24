Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira em alta de 1,22%.

Bolsa de Valores operando ao final da manhã desta quinta-feira (24) em alta de 1,22%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,49 e Dólar Comercial a R$ 5,57, ambos em queda. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos -24-09-20
Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 12:06
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