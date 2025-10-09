Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (9) em alta de 0,28%. No mercado de moedas, o Euro é negociado a R$ 6,20, em queda de 0,22%. E o Dólar comercial a R$ 5,35. Ouça Marlo Barcelos,
CBN Mercado Financeiro - 09-10-25
Publicado em 09 de Outubro de 2025 às 11:21
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