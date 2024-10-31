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Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (31) em queda de 0,12%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,29 e Dólar Comercial a R$ 5,77

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 11:56

Publicado em 

31 out 2024 às 11:56
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (31) em queda de 0,12%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,29 e Dólar Comercial a R$ 5,77. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - 1.27s Marlo -31-10-24 .mp3

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