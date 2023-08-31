Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (31) em baixa de 0,57%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,33 e Dólar Comercial a R$ 4,92. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - 1.11s - Marlo - 31-08-23.mp3
Publicado em 31 de Agosto de 2023 às 12:05
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