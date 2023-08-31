Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Mercado Financeiro

Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (31) em baixa de 0,57%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,33 e Dólar Comercial a R$ 4,92

Publicado em 31 de Agosto de 2023 às 12:05

Publicado em 

31 ago 2023 às 12:05
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (31) em baixa de 0,57%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,33 e Dólar Comercial a R$ 4,92. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - 1.11s - Marlo - 31-08-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados