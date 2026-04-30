Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (30) em alta de 0,88%. No mercado de moedas, Euro é negociado a R$ 5,86 e Dólar Comercial R$ 4,99. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 30 de Abril de 2026 às 12:20
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