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Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (30) em alta de 0,84%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,30 e Dólar Comercial a R$ 5,44

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 12:18

Publicado em 

30 set 2021 às 12:18
B3, índice Bovespa na Bolsa de Valores de São Paulo, mercado, ações, negócios
Mercado financeiro Crédito: Bruno Rocha/Agência O Globo/Arquivo AG
Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (30) em alta de 0,84%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,30 e Dólar Comercial a R$ 5,44. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 30-09-21.mp3

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