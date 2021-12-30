Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (30) em alta de 0,43%. No mercado de moedas, Euro cotado R$ 6,33 e Dólar Comercial a R$ 5,59. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 1.02s - 30-12-21.mp3
Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 12:16
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