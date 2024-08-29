Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (29) em baixa de 0,5%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,24 e R$ 5,63. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.26s - 29-08-24.mp3
Publicado em 29 de Agosto de 2024 às 11:57
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