Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (29) em baixa de 0,67%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,49 e Dólar Comericial a R$ 5,36, ambos em alta. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 29-04-21.mp3
Publicado em 29 de Abril de 2021 às 11:57
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