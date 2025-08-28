Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (28) em alta de 0,88%

Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira, dia 28 de agosto, em alta de 0,88%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,33 e Dólar Comercial a R$ 5,42. Ouça pequena alta de 0,12%
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Publicado em 28 de Agosto de 2025 às 11:28
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