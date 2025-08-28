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Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (28) em alta de 0,88%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,33 e Dólar Comercial a R$ 5,42

Publicado em 28 de Agosto de 2025 às 11:28

BBC News Brasil

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Publicado em 

28 ago 2025 às 11:28
Economia aberta para o mercado exterior na venda de commodities torna o Espírito Santo vulnerável às volatilidades do mercado financeiro
Earth sphere hologram with candlesticks and growing lines. Panoramic Bangkok cityscape at night. Concept of forex and investment, online trading and global market Crédito: Shutterstock
Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira, dia 28 de agosto, em alta de 0,88%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,33 e Dólar Comercial a R$ 5,42. Ouça  pequena alta de 0,12%
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.25s - 28-08-25.mp3

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