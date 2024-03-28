Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (28) em alta de 0,33%

Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (28) em leve alta de 0,33%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,39 e Dólar Comercial a R$ 4,99. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - MERCADO FINANCEIRO MANHÃ - 28-03-24.mp3
Publicado em 28 de Março de 2024 às 12:04
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