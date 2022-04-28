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Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (28) em alta de 0,04%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,28 e Dólar Comercial a R$ 5,03

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 12:01

Publicado em 

28 abr 2022 às 12:01
B3 - Brasil, Bolsa, Balcão
B3 - Brasil, Bolsa, Balcão Crédito: Reprodução
Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (28) em alta de 0,04%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,28 e Dólar Comercial a R$ 5,03. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo - 1.02 - 28-04-22

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