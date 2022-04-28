Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (28) em alta de 0,04%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,28 e Dólar Comercial a R$ 5,03. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.02 - 28-04-22
Publicado em 28 de Abril de 2022 às 12:01
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