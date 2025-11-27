Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (27) em queda de 0,11%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,20 e Dólar Comercial a R$ 5,35. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercadado Financeiro - Marlo - 1.16s - 27-11-25.mp3
Publicado em 27 de Novembro de 2025 às 12:06
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