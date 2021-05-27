Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (27) em queda de 0,05%

Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (27) em pequena queda de 0,05%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,42 e Dólar Comercial a R$ 5,27. Ouça a análise de Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 27-05-21.mp3
Publicado em 27 de Maio de 2021 às 12:04
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